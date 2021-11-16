«ظهور أول لمتحدث الصحة»..تعليم النواب تناقش طلب هالة أبو السعد بشأن مافيا أكاديميات التمريض

/661654/ظهور-أول-لمتحدث-الصحةتعليم-النواب-تناقش-طلب-هالة-أبو-السعد-بشأن-مافيا-أكاديميات-التمريض

شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم مناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب محمود قاسم بشأن معاناة مرضى مستشفيات الجامعة بمحافظة الإسكندرية من الإهمال الشديد من قبل القائمين على تلك المستشفيات حيث لا يوجد مواعيد للعمليات الجراحية ولا وجود للأطباء في أوقات العمل أو الطوارئ فضلاً عن سوء المعاملة للجمهور والمتعاملين مع المستشفيات.

دوت الخليج كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن مافيا أكاديميات التمريض الخاصة التي تمنح شهادات مزورة وحضر الاجتماع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة فى اول ظهور له بعد تعيينه متحدثا .

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