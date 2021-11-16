الأغلبية تنعي وفاة النائب أحمد زيدان

نعي المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، ممثل الأغلبية، وفاة النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزب، مضيفا،( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )، بقلوب مؤمنةٌ بقضاء الله وقدره، ونفوس يملؤها الحزن والأسى؛ ننعي الزميل الفاضل، والشاب المثقف المخلص، حسِن الخُلق، كريم الطِباع، النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب.

دوت الخليج يرصد نعي نوابالبرلمان وفاة النائب أحمد زيدان

وفاة النائب أحمد زيدان

وتابع رشاد “رحم الله فقيدنا الكريم، وغفر له، ووسع مدخله، ورفع درجته في عليين، وأدخله في زمرة عباده الصالحين، وجزاه خيرًا عما قدّم”.

كما ووجه ممثل الأغلبية خالص التعازي لأسرة الراحل الكريم وكل أهله وذويه، داعيا الله أن يلهمهم الله بفضله الصبر والسلوان، ويفيض عليهم من فيض عطاءه، ورزقهم السكينة والرضا والتسليم بقضائه.

هذا وتوفى اليوم الثلاثاء النائب الشاب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ذلك بعد صراع كبير مع المرض ، حيث كان نال ثقة الناخبين فى قائمة القاهرة فى انتخابات مجلس النواب 2021.

وتشيع جثمان النائب أحمد زيدان غدا بعد صلاة الظهر في مسجد الفتح بميدان الخلفاوي شبرا مصر.