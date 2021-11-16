/661655/مجموعة-مصر-التعادل-الإيجابي-يحسم-مباراة-ليبيا-وأنجولا

تعادل منتخب ليبيا و نظيرة أنجولا، لهدف لكل منهم ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة السادسة من المجموعة السادسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ورفعت ليبيا، رصيدها إلى 7 نقاط، لتحتل المركز الثالث، بينما رفعت أنجولا، رصيدها إلى 5 نقاط.

حقق المنتخب المصري الفوز على منتخب الجابون بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة السادسة من الدور الأول من تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

سجل مدافع منتخب الجابون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للفراعنة، وتصبح نتيجة المباراة هدفين لمصر مقابل هدف للجابون.

وسجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – محمد حمدي.

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – مروان حمدي – محمد شريف.

بدلاء المنتخب الوطني: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أيمن أشرف، محمد النني، مصطفى محمد، محمود علاء، إمام عاشور، أحمد ياسين، مصطفى فتحي، محمد صلاح، محمد متولي "كناريا" .