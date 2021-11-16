/661656/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تنعي-وفاة-النائب-أحمد-زيدان

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفاة النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية وحزب حماة وطن، مضيفة،”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والذي وافته المنية ظهر اليوم بعد صراع مع المرض”.

دوت الخليج

وتتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي لأسرة واعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد، صاحب السيرة الطيبة، والقلب المخلص في خدمة وطنه وأمته. داعين الله أن يتقبله في الصالحين.

هذا وتوفى اليوم الثلاثاء النائب الشاب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ذلك بعد صراع كبير مع المرض ، حيث كان نال ثقة الناخبين فى قائمة القاهرة فى انتخابات مجلس النواب 2021.

وتشيع جثمان النائب أحمد زيدان غدا بعد صلاة الظهر في مسجد الفتح بميدان الخلفاوي شبرا مصر.