/661659/ممثل-الأغلبية-ينعي-النائب-أحمد-زيدان-أدى-رسالته-البرلمانية-بكل-صدق-وإخلاص

نعي المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب؛ والذي تُوفيّ اليوم بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج

وقال رشاد:" أنعي بكل الحزن زميلًا فاضلًا وشابًا خلوقًا واعيًا مثقفًا، ونائبًا متعاونًا خدومًا بشوشًا، قدم دورًا تشريعيًا ورقابيًا بارزًا تحت القبة، وعمل بكل جِدٍ وصدق وإخلاص في تأدية رسالته البرلمانية".

الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن

وأضاف رشاد: "أتقدم بالنيابة عن نواب حزب مستقبل وطن، بخالص التعازي للسادة أعضاء مجلس النواب، وأسرة راحلنا الكريم، في مصابهم الأليم، وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وتابع: "رحم الله فقيدنا الكريم، وأسكنه فسيح جناته، وجعل دعوات المحبين والمخلصين في ميزان حسناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".