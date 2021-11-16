/661661/وكيل-النواب-يتقدم-بخالص-العزاء-فى-وفاة-النائب-أحمد-زيدان

نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، النائب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي وافته المنية، صباح اليوم.

وكيل مجلس النواب ينعى النائب أحمد زيدان

وجاء فى برقية العزاء ما يلي:- يتقدم المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة فى وفاة السيد النائب أحمد زيدان الدمرداش، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان.

وكان النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، قد وافته المنية اليوم، وذلك بعد صراع كبير مع المرض.

النائب أحمد زيدان، هو عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نال ثقة الناخبين فى قائمة القاهرة فى انتخابات مجلس النواب 2021.

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي قد استهلت اجتماعها في حضور وزير الاتصالات عمرو طلعت، بالوقوف دقيقه حداد علي النائب أحمد زيدان، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.