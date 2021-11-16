/661666/الأمين-العام-لمجلس-النواب-ينعي-النائب-أحمد-زيدان

تقدم المستشارأحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة فى وفاة النائب أحمد زيدان الدمرداش، عضو مجلس النواب.

دوت الخليج

وجاء فى برقية العزاء ما يلي:- يتقدم المستشار احمد مناع الامين العام لمجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة فى وفاة السيد النائب أحمد زيدان الدمرداش، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان.

هذا و توفى اليوم الثلاثاء النائب الشاب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ذلك بعد صراع كبير مع المرض.

وكان النائب أحمد زيدان قد نال ثقة الناخبين عن قائمة القاهرة فى انتخابات مجلس النواب 2021.

كما استهلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي إجتماعها في حضور وزير الاتصالات عمرو طلعت، بالوقوف دقيقه حداد علي النائب أحمد زيدان، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.