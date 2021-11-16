/661663/كيروش-لا-أحد-يصدق-أن-نضم-لاعبين-صغار-مثل-مروان-حمدي-وإمام-عاشور-وأحمد-ياسين

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر والجابون، التي فاز بها الفراعنة بنتيجة 2/1، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كيروش: "كنا المرشح الأكبر للفوز أمام الجاوبن وخلقنا العديد من الفرص، لعبنا 4 مباريات وفوزنا في 3 وتعادلنا لقاء وهذا جيد".

وأكمل: "حققنا مكاسب من المباراة من بينها تجربة أكبر عدد من اللاعبين، وجميعهم يستحقون التهنئة بعد الفوز في ثلاثة مباريات".

وأضاف: "حان وقت العمل والتخطيط فيما هو قادم، كان يوجد لدينا 4 لاعبين لم يلعبوا اليوم بسبب الانذارات والإصابات، وأي لاعب يدخل من على الدكة بيقاتل وبيغير نتيجة اللقاء"

وأردف: "من الصعب الوصول لافضل توليفه، وكل فريق لديه 11 لاعب يعتمد عليهم"

وأختتم قائلاً: "لا أحد كان يصدق أن نضم لاعبين مثل مروان حمدي وأحمدي ياسين وإمام عاشور ، ولكن في الاخير هم لاعبين منتخب مصر الأن وهذا نجاح لنا ولهم ونتمنى أستمرارهم معنا في القادم".

مصر والجابون

سجل مدافع منتخب الجابون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للفراعنة، وتصبح نتيجة المباراة هدفين لمصر مقابل هدف للجابون.

وسجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – محمد حمدي.

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – مروان حمدي – محمد شريف.

بدلاء المنتخب الوطني: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أيمن أشرف، محمد النني، مصطفى محمد، محمود علاء، إمام عاشور، أحمد ياسين، مصطفى فتحي، محمد صلاح، محمد متولي "كناريا"