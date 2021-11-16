/661664/كيروش-منتخب-مصر-يلعب-بشكل-جماعي-لا-يعتمد-على-صلاح-فقط

قال كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عقب الفوز على الجابون 2/1، أن منتخب مصر لا يعتمد على لاعب واحد فقط، بل يلعب كمجموعة وهذا ما شاهدناه في اللقائات الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي: "لست مسئول عن الماضي في المنتخب، ولا يشغلني سوى الحاضر والمستقبل وهذا ما أخطط له"

وأكمل: " لدينا لاعبين تدخل الملعب الجميع ينتظر منهم شئ مختلف مثل محمد صلاح، ولكن الأهم شغل الفريق كمجموعة، وأي لاعب يدخل للملعب يحدث تغيير للنتيجة والأداء".

وأضاف: "أشكر اللاعبين على بذلهم أقصى ما في قدراتهم، والأن تفكيرنا في كأس العرب وكأس الأمم وهذا ما نخطط له".

وأردف: " قميص منتخب مصر وزنه 200 جرام، ولكن للاعبين الصغارعندما يدخل أرض الملعب يصبح ألف كيلو، وعلى اللاعبين تحمل مسئوليته".

وأختتم قائلاً: "غداً سيصبح لدينا 40 لاعب جاهزين في قوام المنتخب، لاختيار منهم 11 فقط في التشكيل الأساسي".

مصر والجابون

سجل مدافع منتخب الجابون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للفراعنة، وتصبح نتيجة المباراة هدفين لمصر مقابل هدف للجابون.

وسجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – محمد حمدي.

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – مروان حمدي – محمد شريف.

بدلاء المنتخب الوطني: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أيمن أشرف، محمد النني، مصطفى محمد، محمود علاء، إمام عاشور، أحمد ياسين، مصطفى فتحي، محمد صلاح، محمد متولي "كناريا".

المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي

حسمت أربع منتخبات من القارة الأوروبية للتأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء المنتخب الوطني أول المتأهلين وعلى رأسهم من المجموعة السادسة، بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط على المنتخب الجابوني، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

خاض منتخب مصر 4 مباريات أمام الجابون حقق الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة ونجح في تسجيل 11 وأهتزت شباكة مرة وحيدة .