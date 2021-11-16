/661667/زراعة-البرلمان-تناقش-طلبات-إحاطة-مقدمة-من-نواب-بورسعيد-بشأن-إلغاء-قرارتخصيص-مساحة-1740-للخريجين

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات إحاطة مقدمة من عدد من نواب بورسعيد، بشأن إلغاء قرار تخصيص مساحة 1740 فدان شرق بور سعيد بمنطقة سهل الطينة المخصصة لشباب الخريجين رغم سداد مقدمات الحجز.

زراعة البرلمان

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن إلغاء قرار تخصيص 1740 فدان شرق بورسعيد من الملفات التي تحظى باهتمام كبير على صعيد المحافظة، والمحافظة أعلنت فيما بعد بنقل ولاية هذه المنطقة، وبعد دفع مقابل مادي من قبل الشباب المنتفعين بها.

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وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا:" جميع الأراضي تحت ولاية جمهورية مصر العربية، أليست المحافظة أعلنت وطرحت وحصلت على مقابل من قبل المنتفعين، ولكن علينا أن نكون متأكدين أن الدولة المصرية دائما توفى فى التزاماتها ومن المتوقع أنه سيكون هناك حرص من قبل التنفيذيين لإرجاع الحقوق لأصحابها".

وعقب عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، قائلا:" المحافظة كانت حريصة على ترجمة اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب وبالتنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية حيق تم التوسع فى تخصيص الأراضى للشباب من 825 إلى 1740، وذلك كله فى إطار تعزيز التعاون وتمكين الشباب".

وأضاف عثمان، أنه بعد تخصيص الأرض سالفة الذكر وهى 1740 فدان، اقتصر دور المحافظة على الإعلان عن الطرح والبيع والقرعة العلنية فقط، وتظل الولاية تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية هى صاحبة الاختصاص.

وأشار نائب المحافظ، إلى أنه تقدم للقرعة العلنية 1617 شاب فاز منهم 347 وبالفعل هناك منهم دفع المقابل المالي المنصوص عليه فى كراسة الشروط، وللعلم كراسة الشروط بها ضرورة أخذ موافقة رأى الجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء.

واستكمل نائب المحافظ:" اتضح بعد ذلك وجود تعديات على الأرض محل طلب الإحاطة، بأن هناك مواطنين مقيمين على الأرض، وبناء عليه قررت اللجنة رقم 107 لسنة 2018، المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ووالاستراتيجية، لطرح أراضي مشروع تنمية شمال سيناء، إلغاء التخصيص، ولهذا فإن القرار ليس قرار محافظة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بعدما تبين للجنة وجود تلاعب فى الإيصالات".

ومن جانبه عقب النائب أحمد فرغلى أحد نواب بورسعيد مقدمى طلب الإحاطة، على حديث نائب محافظ بورسعيد، قائلا،: " كلامه متناقض حيث قال كلام وعكسه ، مثلما قال اننا طرحنا كراسة الشروط وتفاجئنا ان في ناس على الأرض مش عارفين نطلعهم، وكذلك ماقاله عن ان المتقدمين غير مستوفيين للشروط"

وأضاف فرغلى، ان قرار المحافظة بإلغاء التخصيص، جاء بعد اعلان المحاقظة أسماء الفائزين في القرعة وتحصيل رسوم من الفائزين لصالح المحافظة ثم لصالح الهيئة. وتابع، ان هناك ١٤٨ شاب استوفوا الشروط

كما انتقد فرغلى، قاله نائب محافظ بورسعيد، حول ان جميع مشروعات الشباب السابقة كانت فاشلة، موجها سؤال اليه، اذن لماذا طرحتها تانى للشباب لو كل المشروعات السابقة فاشلة ؟

وأوضح ان هناك علامات استفهام حول موقف محافظة بورسعيد، متسائلا عن سبب الطرح وسبب العدول؟، وتابع، يوجد تعنت واضح ضد شباب بورسعيد.

وأكد انهم يحترمون القانون وينتظرون حكم القضاء في ذلك الأمر المقرر صدوره غدا.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بانتظار حكم القضاء وتوفير اراضى بديلة للشباب حال كون الحكم في غير صالح الشباب.