/661669/أحمد-العطار-يطرح-خليك-قد-التحدي-بمناسبة-اليوم-العالمي-لذوي-القدرات-الخاصة

نحتفل اليوم، باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، لذا قامت شركة «مزيكا» والمطرب الفنان أحمد العطار بإهداء أغنية «خليك قد التحدى» لدعم ذوي القدرات الخاصة.

دوت الخليج يرصد طرح أغنية «خليك قد التحدي»، احتفالًا باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة.

الهدف من أغنية خليك قد التحدي

وتحث الأغنية على التوعية بأهمية ضمان حقوقهم بهدف زيادة الفهم لقضايا ذوى الهمم، وتم طرحها على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

أغنية «خليك قد التحدي» كلمات هانى فؤاد وألحان محمد مجدى وتوزيع موسيقى طارق عبد الجبار.

كلمات أغنية خليك قد التحدي

وتقول كلماتها: "خليك قد التحدى و كل يوم يعدي خد خطوتين قدام، علي سقف الطموح بص لهدفك و روح و ميكسركش كلام الله على الحياه عيشها بما يرضي الله، سيبها على الله تفرج بأذن الله، انسي اللى فاتك كمل ده كل حقيقه بتكمل كان أصلها أحلام حافظ على حلمك و ميهمكش تعبك لا رجوع ولا استسلام".

صادف يوم 3 ديسمبر اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة يوم عالمي من كل عام ولقد خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافي، ووفقا لآخر احصائية فى مصر ونظرا لزيادة الأعمال الإرهابية التى تزيد من نسبة المعاقين فى المجتمع ولقد وصلت نسبة المعاقين 12.5% أى ما يعادل 15 مليون نسمة.

اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة

ومن هنا أشير الى أهمية مبادرة كلنا واحد التى أطلقها المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع والذين يعتبرون ذوى قدرات خاصة يحتاجهم المجتمع من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة وأهمية دور الإعلام فى مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة وأن هؤلاء الناس ليسوا قاصرين ولكنهم يحتاجون لفهم ووعى المجتمع.