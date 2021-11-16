/661670/ممثل-الحكومة-أمام-نقل-النواب-الإنتهاء-من-وصلة-جمصة-دمياط-الجديدة-خلال-شهر-واللجنة-تطالب-بموافاتها-بخطاب-بإنهاء-العمل

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، طلب الاحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، والنائبة هناء فاروق ، بشأن عدم رصف الطريق الدولي الواصل بين جمصة ومدخل دمياط الجديدة، هذا بالإضافة إلى منزل الكوبري الرابط بين جمصة والطريق الواصل للساحلي المؤدى إلى محافظة بورسعيد .

الطريق الدولي السياحي

وقالت النائبة هناء فاروق ، ان الطريق الدولي الساحلي طريق رئيسي يربط بين اكثر من محافظة ويجب الاهتمام به من رصف واعادة تاهيل ويكون هناك خطة ونتابعها

ومن جانبها طالبت النائبة ايفلين متي ،بالبدء فورا في رصف الواصله بين جمصة ومدخل دمياط الجديدة ، مؤكده أن هذه الوصله "الكيلو ونص" تم وضع طبقة سن ويخرج منها رزاز وأتربة تتسبب في اهلاك الزرع حيث أن هذه المنطقه عليها مزارع كتيرة ، عندما تم احلال وتجديد الطريق ، تم تكسير الطريق منذ عام لم يتم رصفه رغم انه طريق مؤدي لجمصة ، والعديد من المزارع ولم يستطيعوا زراعه اراضيهم هذا العام بسبب الطريق الذي مازال في حاله تكسير ولا احد يستطيع السير عليه.

وعلقت ممثلة الحكومة المهندسة منار عبد الهادي مدير بالهيئة العامه للطرق والكباري أنه جاري العمل بالوصلة بين دمياط الجديدة وجمصة بطول كيلو ونص، وسيتم إنهاء العمل بها خلال شهر وستنتهي مع بداية العام الجديد 2022.

دوت الخليج

ومن جانبة طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، موافاة اللجنة خلال شهر ونصف بخطاب متضمن إنهاء العمل بالوصلة وسيتم دعوة ممثلة الحكومة لاجتماع اللجنة للإطلاع على ما تم الإنتهاء من عمله .

واضافت عبد الهادي أن باقي الطريق منزل الكوبري الرابط بين جمصة والطريق الواصل للساحلي، بطول 30 ك ، صدر له أوامر إسناد من مجلس الوزراء لتطوير وتوسعة الطريق .

ومن جانبها طالبت اللجنة بموافاتها ببرنامج زمني ومالى لإنهاء الطريق وأسماء الشركات المنفذة.