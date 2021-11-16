/661671/رئيس-نقل-البرلمان-يدعوالنواب-للتحدث-مع-المواطنين-في-دوائرهم-عن-انجازات-الدولة-المصرية

دعا النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات ، أعضاء اللجنة أن يتحدثوا ويتواصلوا مع اهالي دوائرهم لنقل انجازات الدوله المصريه لان كثير من المواطنين لايعلم حجم الانجازات التى تجري على أرض الواقع ، مطالبا بضرورة التسويق الجيد للمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية .

دوت الخليج حياة كريمة وأضاف النائب علاء عابد خلال إجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، والنائبة هناء فاروق ، بشأن عدم رصف الطريق الدولي الواصل بين جمصة ومدخل دمياط الجديدة، هذا بالإضافة إلى منزل الكوبري الرابط بين جمصة والطريق الواصل للساحلي المؤدى إلى محافظة بورسعيد ، أن مبادرة حياة كريمة ، لم تحدث من قبل فى منطقة الشرق الأوسط بل فى العالم كله ، ولابد أن يتحدث عنها النواب فى دوائرهم للناس . وأضاف عابد قائلا: إحنا مشكلتنا أننا ما بنشوف نفسنا كويس ومنشوفش الإنجازات التى تحدث كل يوم ، في كل القطاعات وعلى سبيل المثال قطاع النقل ، الناس فاهمة أن النقل هو هيئة السكة الحديد بس ، لكنة مواني وطرق ونقل بري وبحري ونهري ، ويجب التسويق الجيد في الداخل والخارج لما يحدث من تطور وتنمية ، وتطوير للبنية التحتية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس نقل البرلمان يدعوالنواب للتحدث مع المواطنين في دوائرهم عن انجازات الدولة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.