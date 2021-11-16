حدث جلل ومصاب أليم..هيئة مكتب مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب ينعوا وفاة النائب أحمد زيدان

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نعت هيئة مكتئب مجلس النواب، وفاة النائب احمد زيدان عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بعد صراع مع المرض، معربين عن حزنهم الشديد لمصابهم الأليم .

تقدم المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة فى وفاة النائب أحمد زيدان الدمرداش، عضو مجلس النواب.

رئيس النواب ينعى النائب أحمد زيدان

وجاء فى برقية العزاء ما يلي:- يتقدم المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة فى وفاة السيد النائب أحمد زيدان الدمرداش، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان.

تقدم النائب محمد أبو العنين، وكيل مجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة فى وفاة النائب أحمد زيدان الدمرداش، عضو مجلس النواب.

تقدم المستشارأحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، بخالص التعازي وصادق المواساة فى وفاة النائب أحمد زيدان الدمرداش، عضو مجلس النواب.

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفاة النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية وحزب حماة وطن، مضيفة،”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والذي وافته المنية ظهر اليوم بعد صراع مع المرض”.

هذا و توفى اليوم الثلاثاء النائب الشاب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ذلك بعد صراع كبير مع المرض.

وكان النائب أحمد زيدان قد نال ثقة الناخبين عن قائمة القاهرة فى انتخابات مجلس النواب 2021.

كما استهلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي إجتماعها في حضور وزير الاتصالات عمرو طلعت، بالوقوف دقيقه حداد علي النائب أحمد زيدان، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.