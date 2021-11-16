/661675/مجدي-أفشة-بعد-فوز-مصر-على-الجابون-نفسي-أخد-بطولة-مع-المنتخب

كشف الدولي المصري محمد نجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، والمنتخب الوطني الأول، عن سعادته بعد تسجيل الهدف الأول، والمشاركة بقوة في الهدف الثاني، أمام الجابون بتصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مجدي أفشة مع مراسل أون تايم سبورت، بعد نهاية مباراة مصر والجابون، "فوز اليوم مهم جداً للمنتخب الوطني من الجانب المعنوي اكثر بعد تأهلنا للدور النهائي".

وزاد: "صليت الفجر اليوم في وبعد الإنتهاء من صلاتي أخبروني أني الأول في المنفذين لركلات الجزاء أمام الجابون".

وأضاف أفشة عن الخلافات التي تناولها الإعلام في الفترة السابقة في النادي الأهلي والمنتخب: "معنديش خلافات مع حدف، سواء في المنتخب أو النادي الأهلي".

وعن سبب استبعاده من قائمة المنتخب لمواجهتي ليبيا في الجولة الثالثة والرابعة، قال: "مزعلتش من قرار استبعادي من قائمة المنتخب في الفترة السابقة، لان دا وجهة نظر المدير الفني، وهو صاح القرار في النهاية".

وعن مشاركته مع المنتخب لم : "نفسي أخد بطولة مع المنتخب".

مصر والجابون

سجل مدافع منتخب الجابون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للفراعنة، وتصبح نتيجة المباراة هدفين لمصر مقابل هدف للجابون.

وسجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – محمد حمدي.

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – مروان حمدي – محمد شريف.

بدلاء المنتخب الوطني: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أيمن أشرف، محمد النني، مصطفى محمد، محمود علاء، إمام عاشور، أحمد ياسين، مصطفى فتحي، محمد صلاح، محمد متولي "كناريا"