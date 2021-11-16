/661677/الحبيب-الغالي-أحمد-سعد-يحتفل-بعيد-ميلاد-نجله

حرص الفنان المصري أحمد سعد على الاحتفال بذكرى ميلاه نجله أحمد، التي تحل اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر نوفمبر الجاري.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنان أحمد سعد بذكرى ميلاد نجله.

أحمد سعد برفقة نجله

نشر سعد صورة له برفقة ابنه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وأنت طيب ابني الحبيب الغالي.. كل سنة وأنت في حضني وحبيب قلبي، أحمد أحمد سعد".

أزمة الفنان أحمد سعد مع النقابة

وكانت أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرار جديدا بشأن الفنان أحمد سعد بعدما قررت تغريمه 20 ألف جنيه بسبب مخالفته لقانون منع الغناء بالفلاشة في الحفلات.

وجاء بيان النقابة بشأن أحمد سعد على النحو الأتي: “قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطرب أحمد سعد عن العمل اعتبارًا من اليوم 31/10/2021 لعد م تنفيذه قرار النقابة بإلزامه سداد غرامة مالية لمخالفته لقراراتها ويتم الإيقاف في حال سداد الغرامة المقررة”.

وبعدها بساعات تراجعت النقابة عن بيانها ببيان أخر جاء كالآتي: "وقف قرار الإيقاف للمطرب أحمد سعد، حيث أُصدر قرار إيقاف للمطرب؛ على خلفية قيامه بحفل في الساحل الشمالي، مخالفًا قرار النقابة بعدم الالتزام بعدد العازفين، وكانت النقابة قد غرمته مبلغًا قدره عشرون ألف جنيه، ولم يتم سداد مبلغ الغرامة حتي صدور قرار الإيقاف اليوم ٢٠٢١/١٠/٣١”.

وتابع البيان، “بادر أحمد سعد بسداد مبلغ الغرامة لذا تم رفع الإيقاف بدءًا من اليوم”.

غناء أحمد سعد بالفلاشة

كل هذا بعدما أحيا أحمد سعد بالساحل الشمالي يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر حفلا غنائيا صاحبه به 4 فقط من عازفي الإيقاع، وكان الأداء بطريقة البلاي باك.

وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقين، الذي تواصل مع مجلس الإدارة، وأكد أنه لاتهاون ولا استثناء في تطبيق قرارات النقابة، وقرروا تغريم المطرب أحمد سعد مبلغ 20 ألف جنيه فقطـ وإنذاره بعدم تكرار الغناء علي الفلاشة (بلاي باك)، وحال التكرار يتم إحالته لمجلس التأديب وله كل الصلاحيات طبقاً للقانون.