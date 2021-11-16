/661679/عمرو-طلعت-باتصالات-النواب-إطلاق-أكثر-من-٩٠-خدمة-حكومية-على-منصة-مصر-الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه تم بناء منظومة متكاملة لضمان نجاح عمليات التحول الرقمى وتحفيز المواطنين على الحصول على الخدمات الرقمية فى إطار تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية؛ والتى أثمرت عن إطلاق أكثر من ٩٠ خدمة حتى الآن على منصة مصر الرقمية ومستهدف الوصول الى ١٠٠ خدمة مع نهاية العام الحالى؛ موضحا أنه تم مراعاة اتخاذ كافة المعايير لتقديم الخدمات الرقمية بشكل مؤمن ومن خلال منافذ متعددة وهى البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول بالإضافة الى منصة مصر الرقمية، مع إتاحة وسائل سداد متعددة تشمل سداد نقدى لدى شركات السداد الالكتروني، وبطاقات الخصم والائتمان، ومحافظ المحمول، مشيرا إلى أنه تم إضافة خطوط ربط تبادلية من أجل استمرارية الخدمة، وإتاحة خدمة إمكانية متابعة موقف الخدمة، وكذلك خدمة توصيل المستندات المطلوبة للمنزل، بالإضافة إلى تحقيق التواصل المباشر مع المواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

التحول الرقمي

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي؛ وبحضور احمد نشأت منصور وكيل اللجنة، ومحمد يسري عبادة أمين سر اللجنة، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وفى كلمته؛ تناول الوزير استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحاورها الثلاث والتى تشمل التحول الرقمى، وبناء الانسان، والبنية التحتية.

منصة مصر الرقمية

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن منصة مصر الرقمية تتضمن 10 خدمات ضمن حزم خدمات التموين، و22 خدمة ضمن حزم خدمات المرور، و6 خدمات ضمن حزم خدمات الشهر العقارى، و 21 خدمة ضمن حزم خدمات التوثيق، و4 خدمات ضمن حزم خدمات الأحوال المدنية، و13 خدمة ضمن حزم خدمات التأمينات الاجتماعية، و7 خدمات ضمن حزم خدمات السجل التجارى، و9 خدمات ضمن حزم خدمات المحاكم والقضايا، وخدمتان للضريبة العقارية ؛ مؤكدا على أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التحول الرقمى فى كافة القطاعات ومنها التعاون مع وزارة الزراعة فى ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح لعدد ٨ مليون حائز فى مصر، والتعاون مع وزارة الصحة فى ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وميكنة منظومة المستشفيات الجامعية بدءًا بعدد 73 مستشفى فى 11 جامعة، والتعاون مع وزارة التعليم العالى فى تحقيق التحول الرقمى فى الجامعات من خلال الامتحانات الرقمية لاجمالى ٢٬٥ مليون طالب بدءًا بالقطاع الطبى؛ منوها الى أنه يتم أيضا التعاون مع وزارة العدالة لتطبيق منظومة عدالة مصر الرقمية، وتنفيذ مشروع تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، وتطوير المحاكم الاقتصادية، كما يتم تنفيذ مشروعات أخرى بالتعاون مع قطاعات الدولة لميكنة منظومة أملاك الدولة، واصدار الرقم القومى الموحد للعقارات وربطه بمنظومة أملاك الدولة، وميكنة منظومة التراخيص العقارية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع انتقال الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية والذى يتضمن عدة محاور تستهدف رقمنة دورات العمل الحكومية، وتطوير خدمات المواطنين، وتحقيق الربط البينى بين جهات الحكومة، وكذلك الادارة الرشيدة للموارد والمشروعات الحكومية، ووضع مؤشرات لقياس أداء الجهات الحكومية، وبناء منظومة إدارة شكاوى المواطنين.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء الانسان من خلال إتاحة التدريب لصقل المهارات المطلوبة فى سوق العمل، ورعاية الابداع لخلق فرص وظيفية جديدة؛ مشيرا إلى أنه فى اطار التدريب فلقد زادت أعداد المتدربين ببرامج الوزارة من 4 الاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى 2018، الى 148 الف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه فى 2020، وأنه مستهدف تدريب 200 الف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال 2021.؛ موضحا أنه يتم تنفيذ استراتيجية التدريب وفقا لنهج هرمى يتدرج من توفير التدريب المتخصص فى المدارس التكنولوجية لمنح دبلوم تكنولوجيا تطبيقية، ثم اتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية لمنح دبلوم فوق متوسط وبكالوريوس تكنولوجي، ثم التدرج للوصول الى بكالوريوس وماجستير أكاديمى من خلال جامعة مصر للمعلوماتية؛ ويتدرج نموذج التدريب الهرمى ليصل الى منح دبلوم متخصص فى الذكاء الاصطناعى والعمل على اضافة تخصص الأمن السيبرانى وذلك بالتعاون مع جامعة ايبيتا الفرنسية وشركة أمازون ويب سرفيسز العالمية العالمية؛ ثم منح ماجستير عملى مقترن بتدريب فى الشركات من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية، وانتهاءا بتدريب فى مجالات تكنولوجية مختلفة ومهارات قيادية لخريجى الجامعات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشغل المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، موضحا انه يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات؛ حيث شملت المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من انشاء سبعة مراكز، فيما تستهدف المرحلة الثانية انشاء 9 مراكز أخرى وذلك بتكلفة اجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيه؛ منوها إلى أن الوزارة قد أطلقت مبادرة مستقبلنا رقمى التى تهدف الى تدريب ١٠٠ ألف شاب فى مجالات تطوير المواقع وعلوم البيانات والتسويق الرقمى وصقلهم بمهارات العمل الحر؛ لافتا الى أنه يتم بناء مجتمع معلوماتى متكامل يضم كفة عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة والتى تعد صرحا تكنولوجيا يتم تشيده وفقا لأحدث التقنيات العالمية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه تم ضخ استثمارات قدرها ٦٠ مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الانترنت مما أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت من ٦٬٥ ميجابت/ث فى يناير ٢٠١٩ إلى ٤٤٫١ ميجابت/ث فى أغسطس 2021 لتصبح مصر فى المركز الرابع على مستوى أفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى يناير 2019 ، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضى فى شمال أفريقيا؛ موضحا أنه فى اطار العمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات فقد تم طرح ٨٠ ميجاهرتز فى الحيز الترددى ٢٦٠٠ ميجاهرتز بإيرادات ١٬١٧٠ مليار دولار، كما تم مضاعفة عدد الأبراج المنشأة من ٦٠٠ برج إلى ١٢٠٠ برج فى النصف الأول من عام 2021، مع العمل بالتوازى على حوكمة خدمات الاتصالات حيث تم تطبيق إجراءات مبسطة منذ يونيو ٢٠٢٠ لخدمة نقل الأرقام والقضاء على الرسائل المزعجة.

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير البريد المصرى بكلفة اجمالية خلال العام الحالى بنحو 4 مليار جنيه؛ حيث بلغ اجمالى عدد مكاتب البريد 4133 مكتب بريد ومستهدف أن يصل العدد الى 4200 بنهاية العام الحالي؛ مشيرا الى أنه بلغ عدد المكاتب المطورة نحو 2705 مكتب بريد، فيما يستهدف أن يصل إجمالى المكاتب المطورة بنهاية عام 2021 نحو 3130 مكتب بريد مقارنة بعدد 107 مكتب بريد مطور فى عام 2017؛ كما تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال انشاء 133 مكتب بريد من مستهدف 200 مكتب بنهاية 2021، فيما وصل اجمالى عدد الاكشاك البريدية الى نحو35 كشك بريدى من مستهدف 50 كشك بريدى بنهاية 2021، ، بالإضافة الى وصول عدد المكاتب المتنقلة إلى نحو 75 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى من مستهدف 90 مكتب متنقل بنهاية 2021، كما بلغ اجمالى عدد ماكينات الصراف الالى الى 750 ماكينة من مستهدف 1750 ماكينة بنهاية 2021.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشهد نموا مستمر والذى يعد اعلى قطاعات الدولة نموا؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16% فى العام المالى 2020/2021؛ فيما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى من 3.2% فى 2017/2018 إلى 5% فى العام المالى 2020/2021، كما نمت الصادرات الرقمية من 3.6 مليار دولار فى 2018/2019 إلى 4.5 مليار دولار فى 2020/2021، ونما عدد العاملين فى القطاع من 233 الف فى 2017/2018 إلى 281 الف فى 2019/2020؛ مشيرا إلى تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الشبكة ثمانية مراكز ليرتفع من المركز ٩٢ عالمياً إلى ٨٤، كما جاءت مصر ضمن أكبر ١٠ دول نمواً للشمول الرقمى، وتقدم ترتيب مصر بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 فى عام 2019.

وخلال الجلسة قام الدكتور عمرو طلعت بالرد على استفسارات وطلبات الاحاطة التى تقدم بها عدد من النواب ومنها توفير المزيد من السيارات المتنقلة لمكاتب البريد فى بعض القرى والنجوع.

وردا على استفسار حول شكوى القاطنين في مساكن شيراتون من خدمات الاتصالات بالمنطقة؛ اوضح الدكتور عمرو طلعت انه يتم العمل على انشاء ٧١ برج محمول في منطقة مساكن شيراتون بالتنسيق مع هيئات الطيران المدنى.

وفيما يتعلق برفع كفاءة الانترنت في القرى؛ أشار الدكتور عمرو طلعت الى انه سيتم امداد منازل قرى حياة كريمة في مراحلها الثلاثة بالإنترنت بتكلفة ٢٠ مليار جنيه.