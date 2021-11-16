مدبولى يوجه بسرعة إخلاء منطقة شمال الحرفيين وعزبة أبوقرن

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التطوير بالقاهرة، بحضور خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية.





وفى مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بسرعة إخلاء الأراضى بمنطقة شمال الحرفيين من الإشغالات القائمة؛ استعداداً لتنفيذ المشروعات الخدمية عليها، خاصة مشروع "المجمع الحرفى".

كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة إخلاء عزبة أبو قرن، ونقل ساكنيها إلى المشروعات السكنية الجاهزة المؤثثة، قائلاً: "أريد تاريخاً واضحاً لإخلاء المنطقة بالكامل، وإعادة تسكين أهالينا هناك فى الوحدات الجديدة"، مؤكداً ضرورة سرعة تسليم الوحدات لمستحقيها.

من جانبه أكد محافظ القاهرة أنه تم إخلاء أكثر من 40 فداناً من إجمالى 60 فداناً، بمنطقة شمال الحرفيين، لتنفيذ مشروع المجمع الحرفى، ويتم حالياً استكمال إخلاء المنطقة وتسليم التعويضات للمستحقين.

وأضاف المحافظ أنه تم أيضاً إخلاء 812 عقاراً بعزبة أبو قرن، من أصل 1412 عقارا مستهدف إخلاؤها، ضمن مخطط التطوير، ويتم استكمال عملية الإخلاء، لافتأً إلى أن كل عقار يتم إعادة تسكين من يقطنونه يتم إخلاؤه على الفور وإزالته.

وخلال الاجتماع عرض المهندس خالد صديق الاجراءات التى تم اتخاذها فى إطار تنفيذ مشروع القاهرة التاريخية، مشيراً إلى أنه تم إعداد دليل العملى المرجعى لتنفيذ الأعمال الإستشارية الخاصة بمخطط التطوير والرسومات التنفيذية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية بمحافظة القاهرة، مضيفا أنه عقدت عدة جلسات لبدء الحوار المجتمعى لتوضيح خطة الدولة لاعادة احياء وتوظيف القاهرة التاريخية فى حضور الجهات المشاركة بالمشروع، ويتم التفاوض مع ملاك الأراضى الفضاء والأراضى الخربة، لبدء الازالة وتنفيذ المخطط المقترح، مع حصر رغبات التعويض.

كما عرض الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية خلال الاجتماع موقف أعمال تنفيذ المجمع الحرفى بمنطقة شمال الحرفيين بحى منشأة ناصر، موضحاً أن المجمع سيشكل تجمعاً حرفياً لنقل الحرف غير المتوافقة عمرانيا بالقاهرة التاريخية وتم إختيار منطقة شمال الحرفيين لتنفيذه، كما تم إعداد تصور معمارى للمنطقة الحرفية على مساحة 60 فدانا، ويتم حالياً استكمال الإجراءات لبدء التنفيذ.