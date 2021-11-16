الاتحاد الأوروبى يشيد بالجهود المصرية لمنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية

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وكان وزير الخارجية سامح شكرى، أطلق بمشاركة المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية والمواطنة إيلفا يوهانسون، أمس الاثنين، الجولة الثالثة للحوار بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وتناول حوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبى جميع الجوانب المتعلقة بالدخول فى تعاون شامل اتصالاً بملف الهجرة، حيث أكد المشاركون فى جلسة المشاورات أهمية إقامة علاقة تعاون مشترك ذات طابع استراتيجى.
كما تبادل الجانبان الرؤى حول كافة الموضوعات الخاصة بالهجرة بما فى ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على الحاجة لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل، فضلاً عن قيام الجانب الأوروبى بتوفير المعدات اللازمة فى مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
ناقش الجانبان كذلك التحديات المشتركة مثل مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الهجرة النظامية.
تم خلال جلسة المشاورات، الإشادة بالجهود المصرية الهامة لمنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016، كما تمت الإشارة إلى تحمل مصر عبء استضافة ملايين من المهاجرين، بما فى ذلك اللاجئين السوريين.
ويتطلع الجانبان فى إطار وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مزيد من توطيد أطر التعاون حول هذا الملف.
وعقدت الجلسة الأولى لحوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى 17 ديسمبر 2017، وأعقبتها الجلسة الثانية فى 25 يونيو 2019.
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