مدبولى يكلف بإعداد خطة لتنفيذ توجيهات الرئيس بتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتكليف بإعداد خطة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتحويل جميع الاتوبيسات، والسيارات، ومن بينها سيارات التاكسى، وكذلك جميع وسائل النقل الجماعى، فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، للعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء، ليكونا ضمن المدن الخضراء، مؤكدا استعداد الحكومة تقديم التيسيرات المطلوبة لهذا الغرض، ومطالبا وزير السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن، وفى سياق متصل أوضح الدكتور مصطفى مدبولى عن أنه من المقرر أن يكون لدينا نحو ألف محطة تموين سيارات بالغاز بنهاية شهر مارس المقبل.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إجراءات السلامة الصحية داخل المنشآت السياحية والفندقية، مشيرا إلى بدء عمل 5 شركات دولية متخصصة فى مجال مراجعة إجراءات السلامة الصحية، ومضيفا أنه تقرر التفتيش الدورى والمفاجئ على المنشآت، مع عدم تجديد الرخصة للمنشأة التى لا تلتزم بالإجراءات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترح برفع قيمة الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى المنشآت الفندقية، وذلك فى إطار استهداف شرائح أعلى فى الإنفاق من السائحين، وسوف يتم عرض هذا المقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء، كما تمت مناقشة نتائج ربط مقاصد السياحة الشاطئية بمقاصد السياحة الثقافية.

وفى سياق متصل، تمت الإشارة إلى جهود وإجراءات تأمين السائحين، ومتابعة تركيب أجهزة التتبع (GPS) فى الأتوبيسات السياحية، والمينى باص والميكروباص، والليموزين، وكذا تم عرض توجيهات رئيس الوزراء بشأن التنسيق مع الجهات المعنية من أجل قيام جميع وسائل النقل "جماعى / خاص / فردى / أجرة / ميكروباص...إلخ"، التى تقوم بنشاط نقل السائحين بالربط مع مركز تتبع حركة المركبات السياحية التابع لوزارة السياحة والآثار، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، كما تم استعراض موقف الحركة السياحية، على مدار العام الجارى، والاستعدادات للموسم السياحى الشتوى.

كما استعرض الدكتور خالد العنانى موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بقطاع السياحة.

وأشار إلى أنه فيما يخص الإجراءات الطبية والتأمينية بالمطارات والمحافظات السياحية، فقد تمت زيادة الأطقم الطبية بمطارات المحافظات السياحية، وذلك للتوسع فى إجراء المسحة الطبية ( PCR ) تفاديا لأى مظاهر للازدحام بتلك المطارات، مع التشديد على انتقاء الأطقم الطبية بعناية.

وبناء على التكليفات الرئاسية قامت السلطات المعنية بالمطارات بتسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال وخروج السائحين من المطارات "كشف طبى - جوازات - أمتعة.. إلخ"، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تكثيف عمل لجان التأمين المشتركة بين كافة الجهات المعنية بالمطارات والمحافظات السياحية.

كما تطرق الوزير إلى افتتاح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية فى 20 نوفمبر الجارى، حيث تم تخصيص جناح بالمعرض للترويج للسياحة، استثمارا للزخم الإعلامى المتوقع ومستوى الحضور المرتفع.

وأوضح العنانى أنه كذلك جار إنتاج فيلم ترويجى عن "سانت كاترين أرض التجلى"، لافتا إلى أنه سيركز على مجموعة من الرسائل أبرزها روحانية المكان الذى يحتض ثلاثة أديان سماوية، وأنه موقع مسجل على قائمة التراث العالمى، كما أنه موقع مسجل كمحمية طبيعية، كما سيسلط الضوء على ارتباطه بالسياحة المستدامة ومشروعات التطوير الجارية فى المنطقة.

وأشار الوزير إلى جاهزية قصر محمد على بشبرا للافتتاح قريبا، وكذلك جاهزية متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة للافتتاح، موضحا أنه يتم الإعداد لفعالية كبرى فى أسوان بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل العام المقبل.

وألمح وزير السياحة والآثار إلى إبداء عدد من كبريات بيوت الأزياء العالمية رغبتهم لإقامة عروض أزياء على سفح الأهرامات، وعلى أضواء معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى بالأقصر.

وخلال الاجتماع، أشار القائم بأعمال وزير الصحة، إلى الوضع الصحى، موضحا أنه تمت زيادة أعداد الأطقم الطبية فى المطارات لتيسير الإجراءات للقادمين من الخارج، كما تطرق إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لرفع القدرات الأساسية بأقسام الحجر الصحى بالمطارات، وجهود توفير التجهيزات الطبية، ومراكز التطعيم بالمحافظات.