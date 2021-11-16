فيديوجراف.. مصر تدعم ليبيا

جدة - نرمين السيد - لطالما دعمت مصر ليبيا، داعية إلى مسار سياسى يخرج البلد الشقيق من أزمته الحالية، وسعت الدبلوماسية المصرية الى حل سلمى للأزمة فى البلاد، وفق مسار واضح وداعم للحل السياسى الليبى الليبى.





ومنذ البداية، أكدت الرئاسة والخارجية المصرية رفضهما لتهديدات التدخل العسكرى الخارجى فى ليبيا، وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كافة الفعاليات الداعمة لحل الأزمة الليبية، مشددًا على ضرورة تسوية الأزمة من خلال حل شامل «أمنى واقتصادى وسياسى»، ومحذرًا من خطر الاستمرار فى إرسال المقاتلين الأجانب والإرهابيين إلى هناك.

الخط الأحمر.. سرت ـ الجفرة

وعندما التقى الرئيس السيسى بمجلس الأمن القومى المصرى، أعلن الرئيس الخط الأحمر فى سرت/ الجفرة، وأن مصر لن تسمح بأى توترات أو أعمال إرهابية على حدودها الغربية، فكانت البداية الحقيقة لإقرار وقف إطلاق نار دائم فى ليبيا، وهو ما رحب به الرئيس فى بيانات رسمية.

السيسى فى مؤتمر برلين

وشارك الرئيس السيسى فى قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، مرورًا بقمة مجلس السلم والأمن الإفريقى حول ليبيا، ومشددًا على أن أمن إفريقيا كلها من أمن ليبيا، إضافة إلى مشاركة الرئيس فى اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا، ولقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، واستقبال مبعوثى الاتحاد الأوروبى والقيادات الليبية نفسها لمناقشة الأزمة الليبية وحلحلتها.

مناورات سياسية ناجعة على أرض مصر

وكانت أهم المناورات السياسية الليبية الناجحة والناجعة تأتى من على أرض مصر، فاستضافت مصر المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدى الجيش والشرطة الليبية، وفعاليات اجتماع المسار الدستورى بشأن ليبيا برعاية الأمم المتحدة، ما أدى إلى بدء الحوار الليبى الليبى، وانتهى بحكومة وحدة وطنية وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسى.

مسار سياسى بدعم مصرى

وعلى خط الدعم المصرى للمسار السياسى والحلول السلمية، رحبت الدولة المصرية بنيل الحكومة الموحدة الليبية ثقة مجلس النواب، واستقبل الرئيس السيسى رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد فى 25 مارس 2021.

وفى 25 أغسطس 2021، بحث السفير المصرى فى طرابلس مع الحكومة الليبية افتتاح سفارة مصر فى طرابلس.

اللجنة العسكرية الليبية فى الغردقة

وواصلت مصر دعمها لليبيا، فاستضافت مصر اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية «5+5» لمواصلة أعمالها فى أكتوبر 2021، وواصل الرئيس السيسى جهوده لدعم ليبيا فى مؤتمر باريس الذى كان فى نوفمبر الجارى، مشددًا على أهمية تحقيق الاستقرار للمواطن الليبى بالانتخابات المرتقبة يوم 24 ديسمبر المقبل، والتأكيد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.