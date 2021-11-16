وزير الاتصالات: الرقمنة تمكن الوزارات الحكومية من تبادل البيانات

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أداء الحكومة بالعاصمة تشاركية، وأنها قادرة على تبادل البيانات، بحيث يحصل المواطن على الاستحقاقات وخدماته من منفذ واحد، دون تكلفته عناء الانتقال بين أروقة الحكومة لتجميع المستندات.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة .

ولفت طلعت إلي أبرز الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي بمختلف القطاعات، ومنها منظومة "الرقم القومي للعقارات" بحيث يخصص لكل عقار رقم قومي متفرد، و الذي يعد بمثابة حوكمة للمنظومة، مشيرا إلي أن هناك تكرارية في أسماء الشوارع مما له اثر سلبي علي دقه البيانات واستخدامها في مختلف القطاعات.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ان الوزارة تعمل علي إطلاق تطبيق لبوابة مصر الرقمية علي الهواتف المحمولة ، لتوفير كافة الخدمات التي توفرها منصة "مصر الرقمية" علي البوابة الالكترونية، موضحا ان ذلك يأتي انطلاقا تلبيه لتفضيل العديد من المواطنين استخدام الخدمات عبر المحمول.

وأضاف وزير الاتصالات ان "منصة مصر الرقمية" تقدم العديد من الخدمات ، مضيفا ان المنصة اطلقت ٩٤ خدمة للمواطنين بالتعاون مع مقدمي الخدمة الداخلية والتموين وغيرها واشار الوزير الي العمل علي زيادة الخدمات المقدمة لتتجاوز ال١٠٠خدمة عبر منصة مصر الرقمية.