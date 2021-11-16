”التعليم” تعلن عن إطلاق المشروع الوطنى للقراءة للعام الثانى

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا لمناقشة تفاصيل المشروع الوطني للقراءة للعام الثاني، بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى الإماراتية؛ وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة.

حضر الاجتماع المنسق العام للمشروع إلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة ومديرو عموم الشؤون التنفيذية، وموجهى عموم المكتبات بجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، وممثلي مؤسسة البحث العلمي لمكتب مصر وإفريقيا.

وتم خلال الاجتماع عرض دليل المشروع للعام الثانى، والإجابة عن جميع الاستفسارات، وتم التوجيه بأهمية المشاركة في المشروع، وتحديد منسقي المشروع بكافة المستويات.

كما تم التوجيه ببدء تسجيل الطلاب فى المسابقة من خلال موقع المشروع الوطني للقراءة عن طريق المنسق المدرسى أخصائى المكتبات بكل مدرسة، والعمل على تذليل أية عقبات تواجه تنفيذ المشروع.

جدير بالذكر أن المشروع الوطنى للقراءة يهدف إلى تشجيع طلاب المدارس، والجامعات والمعلمين وسائر أفراد المجتمع على القراءة والحفاظ على الهوية العربية؛ وذلك من أجل تحقيق روح المنافسة والإبداع.