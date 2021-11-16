الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة، ونشاط وسرعة الرياح، وكذلك الظواهر الجوية التي تؤثر على البلاد، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا.

وبحسب النشرة الجوية، تستمر الأجواء الخريفية، وتتساقط أمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وبعض المناطق من شمال غربي البلاد.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس غدا الأربعاء، أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، بينما يعم طقس حار على جنوب الصعيد، وذلك خلال فترات النهار من غدٍ الأربعاء، الموافق 17 نوفمبر.

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد، من خلال نشرتها الجوية لحالة الطقس، أن يسود طقس لطيف في أول الليل، يميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة منه، وفي الصباح الباكر على أنحاء ومحافظات جمهورية مصر العربية كافة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وذلك على مدن مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ، بالإضافة إلى محافظات الدقهلية والغربية، على فترات متقطعة وتتراوح نسبتها ما بين 40: 50 %، على أن يصاحبها نشاط للرياح.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة في الصباح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا، تكون نسبتها 20%، غدا الأربعاء.

أعلنت هيئة الأرصاد في نشرتها الجوية، عن تفاصيل حالة البحرين الأحمر والمتوسط، والظواهر الجوية المتوقعة على المسطحات المائية غدا الأربعاء، وحركة الملاحة البحرية وسرعة الرياح.

وأوضحت نشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسود حالة معتدلة على البحر المتوسط، مصحوبة بنشاط رياح شمالية إلى شمالية غربية، بينما ترتفع الأمواج ما بين 1.5 2 متر فوق سطح البحر.

وأشارت الهيئة إلى اعتدال حالة البحر الأحمر، وتكون الأمواج مرتفعة بقيم تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر فوق مسطح البحر الأحمر، بينما تنشط رياح فوقه تكون اتجاهها شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

القاهرة 25 - 17

الإسكندرية 26 - 19

مطروح 24 - 18

بورسعيد 25- 19

دمياط 25 - 18

المنصورة 24 - 17

الزقازيق 25 - 18

مرسى علم 28 - 19

الفيوم 27 - 14

بني سويف 27 - 16

المنيا 27 - 16

أسيوط 28 - 14

سوهاج 30 - 17

الأقصر 32 - 15

أسوان 32 - 19