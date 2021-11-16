سياحة النواب تناقش معايير صحة وسلامة الغذاء بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية 

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ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة في اجتماعها اليوم معايير صحة وسلامة الغذاء بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية وذلك بحضور د. مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة و د. وائل حسن المشرف العام على الإدارة الفنية لمراقبة الاغذية و منى عزت مدير عام الرقابة على المياة و عادل عبد العزيز وعماد حنا بمراقبة الأغذية و د.ايهاب مراد المدير التنفيذى للهيئة القومية لسلامة الغذاء و د. اشرف الظهيرى المشرف على إدارة الرقابة على المنشأت السياحية و محمد أيوب عن غرفة المنشأت الفندقية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة السياحة بالبرلمان

اجتماع لجنة السياحة

وأوصت اللجنة بمراجعة الاشتراطات الصحية ومعايير جودة صحة وسلامة الغذاء التي تطبقها الفنادق والمطاعم السياحية ، ومراعاة التأكد من صحة وسلامة الغذاء لكونه أحد المكونات الأساسية للسائح في رحلته لأى مكان داخل مصر.

مراقبة تنظيف وتطهير خزانات المياه ، بصفة دورية ومنتظمة ، وكذا إجراء تحاليل دورية طبية على جميع العاملين المرتبط عملهم بالغذاء لتأكد خلوهم من الأمراض ، وكذلك عقد دورات تدريبية للعاملين في مجال التغذية بالمطاعم السياحية والمنشآت الفندقية على أن يتضمن برنامج التدريب أسس سلامة وجودة الغذاء ومعايير الأيزو في الفنادق والمطاعم والاشتراطات الصحية للعاملين بها ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

كما اوصت اللجنة برفع كفاءة الأشخاص العاملين بالقطاع الغذائي والسياحى بما يتناسب مع المعايير الدولية، وكذلك تعاون أصحاب المنشآت والعاملين فيها لتطبيق هذه المعايير لضمان جودة وسلامة الغذاء ، بالإضافة للتنسيق بين وزارتى السياحة والأثار والصحة ، والمحافظين، وتكثيف عمل لجان التفتيش والرقابة من أجل التأكد من التزام جميع المنشآت السياحية في المحافظات المختلفة بتطبيق قواعد سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية والوقائية من الفيروسات .

وكذلك موافاة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للجنة برد مكتوب حول دور الهيئة في الرقابة على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية ، وكذلك حصر بالمطاعم السياحية والفنادق بجميع أنحاء الجمهورية وكم فندق قامت الهيئة بمتابعته وتقييمه ، وكذلك بالمعايير المحددة من الهيئة للفنادق والمطاعم .

وأكدت اللجنة على سرعة ترخيص محطات التحلية وضرورة عقد اجتماع بين ممثلي وزارة الصحة و السياحة وغرفة الفنادق لوضع إطار تنظيمي وآليات تنفيذية فيما يتعلق بالزيارات الدورية للفنادق وموافاه اللجنة بما انتهى اليه هذا الاجتماع .