/661684/6-لاعبين-في-المنتخب-يثيرون-قلق-كيروش-قبل-المواجهة-الفاصلة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وهناك أكثر من لاعب مهددين بالإيقاف خلال لقاء العودة إذا حصل منهم على إنذار في مباراة الذهاب، واللاعبين هم " أحمد حجازي ومحمد النني و مصطفى محمد وأحمد فتوح وحمدي فتحي وطارق حامد".

وتحدث كيروش عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر والجابون، وأكد أنه في حساباته اللاعبين المهددين بالإيقاف ويحذرهم بشكل دائم.

مصر والجابون

سجل مدافع منتخب الجابون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للفراعنة، وتصبح نتيجة المباراة هدفين لمصر مقابل هدف للجابون.

وسجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – محمد حمدي.

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – مروان حمدي – محمد شريف.

بدلاء المنتخب الوطني: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أيمن أشرف، محمد النني، مصطفى محمد، محمود علاء، إمام عاشور، أحمد ياسين، مصطفى فتحي، محمد صلاح، محمد متولي "كناريا".

تصريحات أفشة

وقال مجدي أفشة مع مراسل أون تايم سبورت، بعد نهاية مباراة مصر والجابون، "فوز اليوم مهم جداً للمنتخب الوطني من الجانب المعنوي اكثر بعد تأهلنا للدور النهائي".

وزاد: "صليت الفجر اليوم في وبعد الإنتهاء من صلاتي أخبروني أني الأول في المنفذين لركلات الجزاء أمام الجابون".

وأضاف أفشة عن الخلافات التي تناولها الإعلام في الفترة السابقة في النادي الأهلي والمنتخب: "معنديش خلافات مع حدف، سواء في المنتخب أو النادي الأهلي".

وعن سبب استبعاده من قائمة المنتخب لمواجهتي ليبيا في الجولة الثالثة والرابعة، قال: "مزعلتش من قرار استبعادي من قائمة المنتخب في الفترة السابقة، لان دا وجهة نظر المدير الفني، وهو صاح القرار في النهاية".

وعن مشاركته مع المنتخب قال: "نفسي أخد بطولة مع منتخب مصر”