قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة أسبوع النقاد الدولى بـ مهرجان القاهرة السينمائى

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كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن الأفلام المشاركة ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي، التي ستقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 للمهرجان المقرر لها أن تنطلق 26 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد قائمة الأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال الناقد أسامة عبد الفتاح، مدير أسبوع النقاد الدولي، إن "المسابقة يشارك فيها 7 أفلام، تمثل دولا عديدة من حيث الإنتاج".

ولفت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إلى أن هذه الدول هي من أربع قارات مختلفة، "بهدف تحقيق التنوع الذي يحرص عليه المهرجان سنويا".

وأشار مدير أسبوع النقاد إلى أن "الأفلام المشاركة ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي، تعرض جميعها للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

موضحا بأنه "لم يسبق عرضها سوى في الأقسام الرسمية لعدة مهرجانات كبرى، والتي منحت بدورها بعض هذه الأفلام جوائز هامة".

وبحسب بيان المهرجان فإن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة أسبوع النقاد الدولي ضمت فيلم "Amparo" (حماية/ الملجأ)، وهو من إخراج: سيمون ميسا سوتو، ويمثل دول كولومبيا، السويد، ألمانيا، وهو العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الأفلام المشاكة في مهرجان القاهرة السينمائي

الفيلم الثاني "Dark heart of the forest" (قلب الغابة المظلم) من إخراج: سيرج ميرزابيكيانتز، ويمثل دولتي بلجيكا، فرنسا، والعرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والفيلم الثالث هو "La Civil" (المدني) من إخراج تيودورا ميهاي، ويمثل دول المكسيك، بلجيكا، رومانيا، وهو العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والفيلم الرابع في القائمة هو فيلم "The stranger" (الغريب) وهو من إخراج أمير فخر الدين، ويمثل دول سوريا، فلسطين، ألمانيا، وهو أيضا العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما الفيلم الخامس فهو "Wild Roots" (جذور برية) وهو من إخراج هايني كيس، ويمثل دولتي المجر، سلوفاكيا، وهو العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما الفيلم السادس فهو فيلم "Blue Moon" (قمر أزرق)، وهو من إخراج ألينا جريجوري، ويمثل دولة رومانيا، والفيلم السابع "Vera dreams of the sea" (فيرا تحلم بالبحر، وهو من إخراج كالترينا كراسنيكي، ويمثل دول كوسوفو، ألبانيا، مقدونيا، وهو العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.