منع دخول الموظفين الديوان العام لمحافظة الإسكندرية إلا بعد تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أنه تم تطبيق قرار اللجنة العليا لادارة لفيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمنع دخول الموظفين مبنى الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة إلا بعد تلقى لقاح "كورونا".





وأوضح محافظ الإسكندرية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم توفير أطقم طبية بديوان عام المحافظة والجهات التابعة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتطعيم جميع العاملين والموظفين، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة العاملين بالجرعة الثانية. وقال إنه تم التشديد على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد ومنها قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية وارتداء الماسك الطبى ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.

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