رئيس مجلس الدولة : حماية البيئة ضد مخاطر التلوث من أهم القضايا المعاصرة

جدة - نرمين السيد - قال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، إن حق الإنسان فى بيئة نظيفة أصبح من الحقوق الأساسية التى تتساوى فى أهميتها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الأساسية، مثل الحق فى الحرية والحق فى المساواة، وتعد قضايا حماية البيئة ضد مخاطر التلوث، وتحقيق التنمية المستدامة من أهم القضايا المعاصرة.





جاء ذلك خلال ورشة عمل الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، الخامسة التى عقدت صباح، اليوم الثلاثاء، والتى كانت عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان: "دور القضاء الإدارى فى حماية البيئة".

افتتح أعمال الورشة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمستشار محمد حمد البادى، رئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء انعقاد الورشة تنفيذًا لخطة العمل السنوية للاتحاد التى اعتمدها رؤساء مجالس الدولة، والمحاكم العليا بالدول العربية، حيث جاء اختيار موضوعها انطلاقا من أهمية التحديات والمشكلات التى تواجه حماية البيئة على المستوى الوطنى والدولى، وحرصًا على تأكيد أن تنفيذ الدولة لالتزاماتها بحماية البيئة لا يكتمل إلا من خلال قضاء وطنى فعال لحل المنازعات البيئية وحماية البيئة، وإدراكا من الاتحاد أن ضعف حالة البيئة العالمية يستوجب على القضاة الإقدام بجرأة على تطبيق وإنفاذ القوانين الدولية والوطنية السارية التى من شأنها أن تساعد فى ميدان البيئة والتنمية المستدامة، كما أن فاعلية دور القضاء فى حماية البيئة تمثل مقياساً لمدى تقدير القضاء وكفالته لحقوق الإنسان وبوجه خاص الحق فى البيئة والحق فى التنمية، ومن ثم أصبح من واجب القضاء العمل على حمايتهما بحسبانه الحارس الطبيعى للحريات.

شارك فى الورشة عدد كبير من رؤساء المحاكم العليا وقضاة الدول العربية وقضاة وقاضيات مجلس الدولة المصرى على رأسهم المستشار طه كرسوع امين عام مجلس الدولة المصرى، وعدد من الخبراء المتخصصين، وكذلك قضاة من مجلس الدولة الفرنسى والإيطالى.