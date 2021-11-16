محافظ أسوان: تخصيص 612 وحدة سكنية لإيواء المتضررين من السيول

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن الوحدات السكنية بمنطقة العلاقى بمدينة أسوان، تضم 612 وحدة سيتم تخصيص جزء منها كإيواء عاجل للأسر المتضررة من السيول، التى تعرضت لها مدينة أسوان مساء الجمعة الماضية.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ أسوان اليوم الثلاثاء، منطقة العلاقى بمدينة أسوان، ورافقه خلال الجولة نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، ومسئولى الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى.

وقال المحافظ، فى بيان، إنه تم تجهيز الوحدات السكنية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى بالأثاثات والأجهزة والمستلزمات المنزلية والمفروشات لاستقبال المواطنين الذين لهم رغبة الإقامة بهذه الوحدات، لحين انتهاء الترميمات أو الإنشاءات لمنازلهم التى تعرضت للانهيار الجزئى أو الكلى.

وفى سياق متصل، أفاد البيان بأن المحافظ، تفقد الخدمات المتنقلة من العيادة الطبية والسلع الغذائية التابعة للشركة المصرية بوزارة التموين، المخصصة للمتضررين من الأهالى.

وشملت الجولة تفقد المنطقة الخدمية بمنطقة العلاقى، والتى تضم مكتب بريد ووحدة صحية ودار مناسبات ومسجد ومخبز، علاوة على سوق تجارى يضم 8 محلات، وأثناء لقائه ببعض الأسر المتضررة استجاب محافظ أسوان لمطالبهم.

وأعطى المحافظ توجيهاته للارتقاء بمستوى المرافق العامة، وجودة الخدمات الجماهيرية المقدمة لهم، وخاصة فى قطاع الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، بدعم من الجهاز المركزى للتعمير، بالإضافة إلى مد خطوط الاتصالات والإنترنت لهذه المنطقة السكنية، وكذا قيام لجنة من إدارة البيئة لمراجعة الضوابط اللازمة لمنع التلوث البيئى من المدفن المحكوم للمخلفات، سعيًا لتحويل هذا التجمع إلى مجتمع عمرانى متكامل جاذب للسكان.