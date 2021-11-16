تعاون مصرى فرنسى فى مجال تطوير التعليم

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، مع مارك باريتى السفير الفرنسى بالقاهرة والوفد المرافق أوجه التعاون المشترك فى مجال تطوير التعليم.





وأعرب الدكتور طارق شوقى، عن سعادته بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم للتعليم المصرى، مؤكدا وجود العديد من فرص التعاون المستقبلية بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وذلك انعكاسا للعلاقات المتميزة بين البلدين، خاصة فى مجالات التعاون والتبادل التعليمى وتعزيز اللغة الفرنسية فى قطاع التعليم.

ومن جانبه، أشاد مارك باريتى بالعلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر وفرنسا، قائلا: "إن الحضارة المصرية تمتد عبر التاريخ"، مؤكدا أهمية الدور الريادى لمصر فى قيادة المنطقة والحفاظ على استقرارها، وسيرها بخطى ثابتة نحو تطوير التعليم، والإصلاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا المجال.

وأكد سفير فرنسا بالقاهرة الأهمية التى توليها بلاده لتقديم كافة أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم المصرية، لتطوير اللغة الفرنسية التى يتم تدريسها داخل المدارس للارتقاء بمستوى الطلاب فى اللغة، لتتناسب مع مستوى جودة اللغة العالمى من خلال الخبراء المتخصصين.

شهد اللقاء استعراض المشروعات المشتركة بين الجانبين، ومن بينها: مشروع برنامج دعم وتطوير المناهج والمواد التعليمية باللغة الفرنسية فى المدارس الرسمية المصرية والذى يتم بالتعاون بين الوزارة وسفارة فرنسا بمصر، وتخطيط أنشطة التدريس وتطوير الأدوات التعليمية، وتدريب معلمى اللغة الفرنسية ورفع الكفاءات اللغوية والتربوية لديهم، واستكمال التعاون فى ترجمة المناهج الجديدة للغة الفرنسية، بالإضافة إلى توفير المزيد من المحتوى والمواد التعليمية الرقمية باللغة الفرنسية تستهدف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وإتاحتها على بنك المعرفة، ومصادر التعلم المختلفة التى تتيحها الوزارة، وإقامة مدارس فرنسية جديدة فى مصر مع التأكيد على الحفاظ على الهوية المصرية.

كما ناقش الجانبان الدور المحورى الذى يلعبه التعليم الفنى فى تحقيق التنمية، والتعاون المستقبلى فى هذا المجال من خلال الشراكة مع شركات فرنسية وتوفير أيد عاملة ماهرة مصرية، لتلبية احتياجات سوق العمل بفرنسا.

حضر اللقاء الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، ومن السفارة الفرنسية بالقاهرة، حضرت كل من نادين ديلاتر نائب المستشار الثقافى، وآن ريكورديل ملحق التعاون فى مجال التعليم، وكريستين جورجو ملحق التعاون للغة الفرنسية.