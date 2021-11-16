/661687/نيجيريا-بالدور-النهائي-من-تصفيات-أفريقيا-المؤهلة-لكأس-العالم-على-حساب-الرأس-الأخضر

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة نيجيريا ومنتخب رأس الأخضر، بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات الدور الأول للقارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذا التعادل يحسم المنتخب النيجيري بطاقة التأهل للدور النهائي، في تصفيات أفريقيا، المؤهلة لبطولة العالم، من المجموعة الثالثة، بفارق نقطيتين على وصيف المجموعة منافس اليوم.

وافتتح المنتخب النيجيري سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، عن طريق فيكتور أوسيمين.

وعاد منتخب الرأس الأخضر في نتيجة المباراة بهدف التعادل في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، عن طريق ستوبيرا.

المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس العالم 2022 حتى الأن

صربيا – أسبانيا – سويسرا – فرنسا – بلجيكا - الدنمارك – هولندا - كرواتيا – إنجلترا - ألمانيا.

مصر والجابون

سجل مدافع منتخب الجابون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للفراعنة، وتصبح نتيجة المباراة هدفين لمصر مقابل هدف للجابون.

وسجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – محمد حمدي.

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – مروان حمدي – محمد شريف.

بدلاء المنتخب الوطني: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أيمن أشرف، محمد النني، مصطفى محمد، محمود علاء، إمام عاشور، أحمد ياسين، مصطفى فتحي، محمد صلاح، محمد متولي "كناريا"