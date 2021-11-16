/661688/تصفيات-كأس-العالم-الجزائر-تتأهل-بشق-الأنفس-للمرحلة-النهائية-بالتعادل-مع-بوركينا-فاسو

تأهل المنتخب الجزائري للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 ضمن أخر جولة من المجموعات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأفتتح الأهداف رياض محرز في الدقيقة 21 ثم تعادل بركينا فاسو سريعاً عن طريق زكريا سانوجو في الدقيقة 37، وفي شوط اللقاء الثاني أحرز سفيان فيجولي هدف بالدقيقة 68 بعد تمريره رائعة من بن ناص، ليعود المنتخب البوركيني مرة أخرى في النتيجة عن طريق إيسوفو دايو من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

لتنتهي المباراة بالتعالد الإيجابي 2/2 ويتأهل المنتخب الجزائري للمرحلة الأخيرة من التصفيات، وكان يريد بوركينا فاسو تحقيق الفوز ولكنه فشل بعدما حاول خلال اللقاء أن يتقدم ولكن خط دفاع الجزائر تماسك خاصة في الدقائق الأخيرة التي ضغط فيها بوركينا فاسو بقوة لإدراك هدف الفوز.

وبذلك النتيجة أرتفع رصيد الجزائر للنقطة رقم 14 بالمركز الأول، بينما ظل بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

مصر والجابون

سجل مدافع منتخب الجابون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للفراعنة، وتصبح نتيجة المباراة هدفين لمصر مقابل هدف للجابون.

وسجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – محمد حمدي.

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – مروان حمدي – محمد شريف.

بدلاء المنتخب الوطني: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أيمن أشرف، محمد النني، مصطفى محمد، محمود علاء، إمام عاشور، أحمد ياسين، مصطفى فتحي، محمد صلاح، محمد متولي "كناريا".

تصريحات أفشة

وقال مجدي أفشة مع مراسل أون تايم سبورت، بعد نهاية مباراة مصر والجابون، "فوز اليوم مهم جداً للمنتخب الوطني من الجانب المعنوي اكثر بعد تأهلنا للدور النهائي".

وزاد: "صليت الفجر اليوم في وبعد الإنتهاء من صلاتي أخبروني أني الأول في المنفذين لركلات الجزاء أمام الجابون".

وأضاف أفشة عن الخلافات التي تناولها الإعلام في الفترة السابقة في النادي الأهلي والمنتخب: "معنديش خلافات مع حدف، سواء في المنتخب أو النادي الأهلي".

وعن سبب استبعاده من قائمة المنتخب لمواجهتي ليبيا في الجولة الثالثة والرابعة، قال: "مزعلتش من قرار استبعادي من قائمة المنتخب في الفترة السابقة، لان دا وجهة نظر المدير الفني، وهو صاح القرار في النهاية".

وعن مشاركته مع المنتخب قال: "نفسي أخد بطولة مع منتخب مصر”