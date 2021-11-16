/661689/نيكول-سابا-تتعرض-لحادث-مروع-أثناء-تصوير-فيلم-مفتاح-الحب

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحادث المروع التي تعرضت له نيكول سابا.

نشرت سابا مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلاله وسط فريق العمل وهي توجه الشكر لهم فردًا فرد وتروي كواليس ما تعرضت له بالكواليس.

علقت نيكول قائلة: "الحمد لله قطوع ومرق على خير امبارح تعرضت لحادثة كتير بشعة ووقعت ببركة مياه وعم نصوّر وكان موقف مخيف بس قطع على خير والحمد لله جت على قد كده زي ما بقولو.. بشكر كل الي كانو معي عالسات واحد واحد لانو عنجد خافوا علي من قلبن".

فيلم مفتاح الحب بطولة نيكول سابا

فيلم «مفتاح الحب» من تأليف وحوار بسام علي، إنتاج شركة آرت فيجن وإخراج جمال السروي، وسيشارك نيكول البطولة كلا من الفنانين ميلاد يوسف وبسام علي.

نيكول سابا تعلن تعاقدها على فيلم سينمائي جديد

أعلنت سابا عن فيلمها الجديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فغردت قائلة: "‏الحمدلله تعاقدت على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان مفتاح الحب ‎زهرة اوركيد، إنتاج شركة آرت فيجن من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب معي دور البطولة"

نيكول سابا تحسم جدل الجمهور كاشفة حقيقة حملها

من ناحية أخرى، حسمت الفنانة اللبنانية الجدل المثار حول حملها بعدما نشرت فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام تستعرض به فستانها وأشارت به إلى بطنها، ما دفع الجمهور يظن بأنها حامل.

نيكول سابا تنفي حملها

نفت الفنانة نيكول سابا ما تم تداوله مؤخؤا من أنباء تفيد حملها، مشيرة إلى أنها كانت تستعرض فستناها ليس إلا، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات “تويتر”: “للتوضيح: الفيديو لم يكن لإعلان أي خبر الموضوع كلو كان فيديو بخصّ الفستان واللوك مش أكتر”.

ونشرت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ مقطع فيديو لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أشارت فيه الى بطنها، دون تكلمها في الفيديو، وقد ظنّ أغلب المتابعين انها حامل، وانهالو عليها بالتهنئة.

نيكول سابا تثير سخرية الجمهور بإطلالة جريئة

وكانت قد نشرت نيكول سابا صورة جريئة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مشوقة جمهورها لعمل جديد مقرر أن تطرحه قريبا، وظرهت نيكول سابا خلال الصورة التي نشرتها عبر انستجرام، بإطلالة شبه عارية جالسة على مقعد وثير وهي تحتضن مخدة، وإكتفت بالتعليق عليها "قريبا"، دون أن توضح أي تفاصيل عن مشروعها الفني المقبل.

آخر أعمال نيكول سابا

يذكر أن نيكول سابا طرحت، مؤخرًا، أغنية "الجو حلو" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى الإلكترونية، وتتعاون نيكول في أغنية "الجو حلو" مع كل من الشاعر الغنائي شريف عبيد، وشريك نجاحاتها الفنية الملحن الكبير محمد يحيى، الذي يتعاون معها في أكثر من مشروع فني آخر بجانب الموزع أمين نبيل.