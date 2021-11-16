مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر، الكثير من الموظفين فى جميع الجهات الحكومية يسعون إلى معرفة التوقيت الذى من خلاله يتم الحصول على مستحقاتهم المالية.

ووفقًا لما تتبعه وزارة المالية، فإنه يتم صرف المرتبات الخاصة بشهر نوفمبر على ثلاثة أيام، وذلك للتخفيف على المواطنين وتجنب الزحام الذى يؤدى بدوره إلى الإصابة بفيروس كورونا.

دوت الخليج

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر

وكانت وزارة المالية، قد حددت موعد رواتب شهر نوفمبر خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر.

ونشير فى السطور التالية ما جاء بشأن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021، والذى يكون توزيعهم على ثلاثة أيام حرصًا على صحة المواطنين.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارًا فى وقت لاحق بشأن منع الموظفين غير الحاصلين على تحليل pcr، وذلك فى إطار تقديم الخدمات مع التأكد من سلامة صحة الموظف.

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر

هذا وكانت وزارة المالية قد قررت صرف مرتبات شهر نوفمبر، فى 33 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء فى الثالث والعشرون من شهر نوفمبر.

ومن ضمن الوزارات التى سيتم الصرف لها فى 24 نوفمبر، هم وزارات التعليم العالي والكهرباء والتنمية المحلية والاستثمار والعدل والتخطيط والتعاون الدولي، وغيرها من الوزارات.

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ويتم صرف المرتبات على عدد من ماكينات الصرف التابعة للبنوك المصرية، ومن ضمن الهيئات التى سيتم الصرف لها خلال شهر نوفمبر أيضًا هم دار الإفتاء المصرية، ومعهد الخدمات المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وغيرها من الهيئات.