/661691/تحيا-مصر-يكشف-بديل-النائب-أحمد-زيدان-في-مجلس-النواب
يكشف موقع دوت الخليج بديل النائب أحمد زيدان في مجلس النواب والذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض حيث كان زيدان بالقائمة الوطنية وكان الاحتياطي له محمد طارق على السيد محمدصالح.
دوت الخليج يكشف بديل النائب أحمد زيدان في مجلس النواب
ووفقًا لما نصت عليه المادة (25) من قانون مجلس النواب، والتى تقول: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
وفاة النائب أحمد زيدان
ووفقًا لما ذُكر بالمادة، فإن المقعد الاحتياطي من المرتقب أن يشغله محمد طارق على السيد محمد صالح، الذى كان الاحتياطي له فى القائمة.
هذا وكان المستشار الدكتور حنفى جبالي،قد توجه بالنعى فى وفاة النائب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى وافته المنية اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوت الخليج يكشف بديل النائب أحمد زيدان في مجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.