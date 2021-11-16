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يكشف موقع دوت الخليج بديل النائب أحمد زيدان في مجلس النواب والذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض حيث كان زيدان بالقائمة الوطنية وكان الاحتياطي له محمد طارق على السيد محمدصالح.

دوت الخليج يكشف بديل النائب أحمد زيدان في مجلس النواب

ووفقًا لما نصت عليه المادة (25) من قانون مجلس النواب، والتى تقول: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

وفاة النائب أحمد زيدان

ووفقًا لما ذُكر بالمادة، فإن المقعد الاحتياطي من المرتقب أن يشغله محمد طارق على السيد محمد صالح، الذى كان الاحتياطي له فى القائمة.

هذا وكان المستشار الدكتور حنفى جبالي،قد توجه بالنعى فى وفاة النائب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى وافته المنية اليوم.