/661692/كان-نموذج-يحتذي-به-رئيس-شباب-النواب-ينعي-وفاة-النائب-أحمد-زيدان

نعي الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وفاة النائب أحمد زيدان ،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب الذى وافته المنية ظهر اليوم بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج

رئيس شباب النواب ينعي وفاة النائب أحمد زيدان

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة شباب النواب:” إن النائب الراحل كان نموذج يحتذي به للشباب المصري في الاخلاص للوطن والسعي الدؤوب لخدمة أهالي دائرته لافتا الي أن النائب احمد زيدان كان دمثا الخلق محبوباً من الجميع”.

وأضاف رئيس لجنة الشباب، النائب محمود حسين، قائلًا:” إن النائب الراحل كان له دورًا تشريعيًا ورقابيًا بارزًا تحت القبة، وعمل بكل جِدٍ وصدق وإخلاص في تأدية رسالته البرلمانية" داعيا الله ان يتغمده بواسع ورحمته”.

وفاة النائب أحمد زيدان

وتوفى اليوم النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد صراع مع المرض.

هذا وكان المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، قد تقدم بخالص التعازي وصادق المواساة فى وفاة النائب أحمد زيدان الدمرداش، عضو مجلس النواب.