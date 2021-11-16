جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية فى مركز مطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية شاملة ضمن مبادرة "حياة كريمة" لأهالى قرية "برمبال" والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1214 حالة على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات.





وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، فى بيانه اليوم الثلاثاء، أن هذه القافلة الشاملة تأتى تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعى والإيجابى بضرورة توفير خدمة صحية متميزة لأهالى القرى الواقعة فى نطاقها، كما تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لتلبية احتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتى تطلقها الجامعة بصفة مستمرة.

وشدد رئيس الجامعة على أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاعين الأهلى والخاص، وهو ما وجه به رئيس الجمهورية عندما أطلق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهو ما يجعل الكشف على عدد كبير من الأهالى وتقديم العلاج المجانى لهم أمرا يسيرا وممكنا.

وأكد أن القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة توفر منظومة مجانية متكاملة لعلاج المرضى بداية من الكشف الطبى مرورا بالتحاليل والأشعة اللازمة وصرف الأدوية بالإضافة إلى تحويل الحالات المرضية الحرجة والتى تتطلب فحص مناظير وعمليات جراحية أو إقامة بمستشفيات الجامعة.

من جانبه، قال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تنظم قافلة طبية متكاملة للقرى الأكثر احتياجًا وذلك بالتنسيق مع كلية الطب بالجامعة والهيئة العامة للتأمين الصحى ومديريتى الشئون الصحية والتربية والتعليم بكفر الشيخ.

من جهته، صرح الدكتور طارق عبد الباقى وكيل كلية الطب بالجامعه بأن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال بتنمية الوعى الصحى بإشراف أساتذة متخصصين من كليات "الطب، والتمريض" وطب الفم والأسنان من خلال تخصصات الباطنة، العيون والرمد،الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال وجراحة عامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب والأمراض الصدرية.