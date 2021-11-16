جامعة المنصورة تمنع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت جامعة المنصورة أنه تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بشأن حظر دخول من لم يتلق أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحرم الجامعى سواء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أو العاملين بالجهاز الإدارى أو الطلاب.





وأوضحت الجامعة فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم منع الأعضاء والطلاب من دخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مع استثناء من لديهم أعذار طبية بشرط تقديم تحليل يثبت خلوهم من الإصابة وذلك حتى يسمح لهم بالدخول.

وعلى صعيد آخر، كرمت الجامعة 6 عمداء كليات لحصول الجامعة على المركز الرابع للمجلات العلمية المفهرسة والتى تم رفعها على بنك المعرفة المصرى وهى مجلة كلية التربية، مجلة كلية البحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، المجلة العلمية لكلية الآداب، المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضية بكلية التربية الرياضية، المجلة العلمية لكلية السياحة والفنادق، المجلة العلمية لكلية الطفولة المبكرة.

ووافق المجلس حسب البيان على إلزام الطلاب المتقدمين للحصول على احدى الدبلومات التربوية من كلية التربية بمحو أمية اثنين من المواطنين كحد أدنى خلال فترة دراستهم بالكلية وذلك كمتطلب لحصولهم على الدرجة صرف مكافأة مالية لكل طالب عن كل مواطن يتم محو أميته عن العدد الملزم به خلال فترة دراسته.

كما وافق المجلس على تقديم منحة لـ 3 من العاملين بوزارة الأوقاف المصرية للدراسة بكلية التجارة فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف والجامعة.