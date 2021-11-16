صور - دار الإفتاء : الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة مشروعة 

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جاء ذلك خلال محاضرته للطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وأشار إلى أن إقرار العلماء من لدن الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة الذين وافقوا على إدخال الحجرة النبوية الشريفة إلى المسجد النبوى سنة 88 هجريا.
وأوضح أن المتطرفين فسروا حديث النبى ﷺ الخاص بمن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تفسيرا خاطئا؛ لأن المسلم حينما يصلى فى المسجد لا يقصد بذلك إلا وجه الله تعالى ولا يقصد السجود أو التعظيم لغير الله كما يسجد المشركون للأصنام أو الأوثان.
وأضاف أن أم المؤمنين عائشة كانت تصلى طول عمرها ما بقيت فى حجرتها التى دفن فيها رسول الله، وأبوها سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر، ولم يثبت قط أنها خرجت منها، وصلت خارجها، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة صنيعها، ولم يثبت أنها طلبت من الخلفاء الذين أتوا بعد رسول الله أن يبنوا لها مسجدا لتصلى فيه، فهذه دلالة قاطعة على صحة صلاة المسلم بالمساجد التى بها أضرحة.
كما أوضح أن ما روى عن النبى ﷺ :"بمن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إنما جاء التحريم؛ لأنهم عظموا شأنها وجعلوها قبلة يتوجهون فى الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانا".
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