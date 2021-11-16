مصر تدين التفجيرات الانتحارية بأوغندا

جدة - نرمين السيد - وأعربت مصر، حكومة وشعبا، من خلال البيان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيقة، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين. وأكدت على وقوفها بجوار أوغندا وتضامنها الكامل معها فى مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.

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