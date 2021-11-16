ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من المسئولين والمستثمرين السياحيين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترح برفع قيمة الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك في إطار استهداف شرائح أعلى في الإنفاق من السائحين، وسوف يتم عرض هذا المقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء، كما تمت مناقشة نتائج ربط مقاصد السياحة الشاطئية بمقاصد السياحة الثقافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى مدبولي يدرس رفع قيمة الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.