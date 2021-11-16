/661695/النائب-أحمد-الشرقاوي-يتقدم-بمشروع-قانون-لإنشاء-المفوضية-العليا-للتعليم-ماقبل-الجامعي-ننشر-النص-الكامل

قال النائب أحمد الشرقاوي،عضو مجلس النواب، بأنه في محاولة لانقاذ منظومة التعليم، تم الإعداد مع العالم الجليل الدكتور محمد غنيم و كبار علماء مصر مشروعا بقانون لانشاء المفوضية العليا للتعليم ماقبل الجامعي.

دوت الخليج النائب أحمد الشرقاوي: المفوضية العليا للتعليم ماقبل الجامعي مهمتها وضع سياسات التعليم طويلة الأمد وأكد النائب أحمد الشرقاوي، أن هذه المفوضية تكون مهمتها وضع سياسات التعليم طويلة الامد - والتي تضمن استقرار نظام التعليم- وخطط تنفيذها مهما تغيرت الحكومات او تبدل الوزراء حتى نخرج من دائرة التغيير مع كل وزير. ولفت إلى أنه تقدمت مع زملاء ضياء الدين داود و احمد فرغلي واكثر من ستون نائبا بمشروع القانون ليتم مناقشته بالمجلس عله يكون حلا لمفاجآت كل عام ويحقق التطوير المنشود لمنظومة التعليم في مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب أحمد الشرقاوي يتقدم بمشروع قانون لإنشاء المفوضية العليا للتعليم ماقبل الجامعي «ننشر النص الكامل» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.