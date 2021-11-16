نشرة أخبار الفن: نيكول سابا تتعرض لحادث مروع.. ياسمين صبري تكشف عن الاسم النهائي لمسلسلها الجديد.. وهذا سبب انفعال زوج نيللي كريم على معجبيها

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شهدت الساحة الفنية ،اليوم الثلاثاء، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

نيكول سابا تتعرض لحادث مروع أثناء تصوير فيلم «مفتاح الحب»

تعرضت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لحادث بشع على حد وصفها أثناء تصوير فيلم «مفتاح الحب»، حيث سقطت ببركة مياه.

نشرت سابا مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلاله وسط فريق العمل وهي توجه الشكر لهم فردًا فرد وتروي كواليس ما تعرضت له بالكواليس.

علقت نيكول قائلة: "الحمد لله قطوع ومرق على خير امبارح تعرضت لحادثة كتير بشعة ووقعت ببركة مياه وعم نصوّر وكان موقف مخيف بس قطع على خير والحمد لله جت على قد كده زي ما بقولو.. بشكر كل الي كانو معي عالسات واحد واحد لانو عنجد خافوا علي من قلبن".

ياسمين صبري تكشف عن الاسم النهائي لمسلسلها الرمضاني الجديد

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن الاسم النهائي لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني 2022، مشيرة إلى أنه تم الاستقرار على اسم «دنيا».

ردت صبري على تساؤل إحدى متابعيها عن اسم المسلسل خلال خاصية «ask» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» قائلة «دنيا».

زوج نيللي كريم ينفعل على معجبيها بمهرجان أيام قرطاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة نيللي كريم بصحبة زوجها لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، أثناء تواجدهما في مهرجان أيام قرطاج السينمائي.

انفعل عاشور في الفيديو على أحد المعجبين الذي يحاول التقاط سلفي مع زوجته مما تسبب في هذا الغضب الذي ظهر عليه، وقال: "مش هنتصور مع حد، دي مهزلة".

ويعود ذلك الغضب لسوء التنظيم الذي سمح للجمهور بالتواجد في كواليس التكريم.

حلا شيحة تتذكر شقيقة زوجها بكلمات مؤثرة

طالبت الفنانة حلا شيحة من متابعيها الدعاء لعلا شقيقة زوجها المنتج و الداعية الإسلامية معز مسعود، التي رحلت عن عالمنا صباح يوم الجمعة الماضي.

وتذكرتها شيحة بكلمات مؤثرة، حيث نشرت نعي والدها أحمد شيحة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "حسيت أني حابه أشارك مع الناس كلمة والدي الجميلة الراقية عن علا.. هي فعلًا عروس السماء إن شاء الله بروحها الجميلة الطيبة".

وأضافت: "أرجو منكم الدعاء من قلوبكم لحبيبتي علا مسعود".