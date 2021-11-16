/661697/أحمد-ياسين-بعد-مباراته-الأولى-مع-مصر-بحمد-ربنا-على-المشاركة

تحدث أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي المنضم حديثاً لمنتخب مصر، عقب مشاركته الأولى أمام الجابون في اللقء الذي أنتهى بنتيجة 2/1، لمنتخبنا الوطني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ياسين في تصريحات تليفزيونية لقنارة "أون تايم سبورت": "أعمل الآن على التواجد دائما في منتخب مصر، واللعب بشكل جيد في المباريات القادمة للانضمام مرة أخرى الى المعسكرات القادمة".

وأكمل: " بحمد ربنا على المشاركة وفرصة المنتخب مابتجيش كل يوم، وسأستغلها بشكل جيد وأتمسك بها”.

وكان شارك أحمد ياسين أمام الجابون في الدقيقة 81 من عمر اللقاء بعدما دخل بديلاً لأحمد حجازي، في أول ظهور له مع الفراعنة.

6 لاعبين في المنتخب يثيرون قلق كيروش قبل المواجهة الفاصلة

يوجد 6 لاعبين في منتخب مصر يثيرون قلق كارلوس كيروش بسبب الأنذارات قبل المواجهة الحاسمة للتأهل لكأس العالم 2022 بقطر.

وهناك أكثر من لاعب مهددين بالإيقاف خلال لقاء العودة إذا حصل منهم على إنذار في مباراة الذهاب، واللاعبين هم " أحمد حجازي ومحمد النني و مصطفى محمد وأحمد فتوح وحمدي فتحي وطارق حامد".

وتحدث كيروش عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر والجابون، وأكد أنه في حساباته اللاعبين المهددين بالإيقاف ويحذرهم بشكل دائم.

مصر والجابون

سجل مدافع منتخب الجابون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للفراعنة، وتصبح نتيجة المباراة هدفين لمصر مقابل هدف للجابون.

وسجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – محمد حمدي.

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – مروان حمدي – محمد شريف.

بدلاء المنتخب الوطني: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أيمن أشرف، محمد النني، مصطفى محمد، محمود علاء، إمام عاشور، أحمد ياسين، مصطفى فتحي، محمد صلاح، محمد متولي "كناريا".