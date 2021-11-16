صور- محافظ الجيزة يطمئن على أعمال تطوير ميدان الرماية 

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير ميدان الرماية وبعض الشوارع المحيطة والمتفرعة منه فى إطار رفع كفاءة عددًا من الطرق والمحاور المرورية ومتفرعاتها لتسهيل الحركة المرورية.





اطمأن المحافظ على نسب تنفيذ أعمال رفع كفاءة الأسوار والمسطحات الخضراء، وطبقة الرصف بالطريق وأرصفة المشاة، وشدد على الشركة المنفذة بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال لما لها من أهمية خاصة وأن ذلك القطاع يشهد أعمال محطات مترو الأنفاق. رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وتيسير عبدالفتاح رئيس حى الهرم.

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