فيديو.. الطرق: كوبرى النيل بمحور ديروط يساهم فى تحقيق التنمية بالصعيد

ولفتت الهيئة إلى أن محور ديروط، يساهم فى التنمية الشاملة بالصعيد وتقليل المسافات البينية لفرص العبور شرق وغرب النيل، وتتضمنت المرحلة الأولى من المحور 13 عمل صناعى ( 10 كبارى – 2 نفق- 1 بربخ )، منها عدد 2 كوبرى رئيسى وهما (كوبرى أعلى نهر النيل - كوبرى أعلى ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول، حيث يبلغ إجمالى طول المحور بمراحله 42 كم.
وأشارت الهيئة إلى أنه تكمن أهمية هذا المحور التنموى فى المساهمة فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعى الغربى عابرًا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط.
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