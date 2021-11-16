استجابة لـ«دوت الخليج».. الصحة تعلن بدء علاج الأطفال أكلى اللحوم النيئة

/661700/استجابة-لـتحيا-مصر-الصحة-تعلن-بدء-علاج-الأطفال-أكلى-اللحوم-النيئة

فى استجابة لموقع دوت الخليج، الذى رصد أزمة الأطفال المعروفين بآكلي لحوم النيئة، أكدت وزارة الصحة منذ قليل تبنيها حالة المصابين.

دوت الخليج

الصحة تستجيب لمناداة موقع دوت الخليج بشأن معاناة آكلي لحوم البشر

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أنه بعد مشاهدة فيديو الأطفال المصابة بأكل اللحوم النيئة، سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الأمر وتقديم خدمة صحية لهما واختيار العلاج المناسب وذلك بعد فحصهم نفسيًا وجسديًا.

وكان موقع دوت الخليج قد رصد فى فيديو موثق معاناة طفلين من رغبتهم الدائمة لأكل اللحوم النيئة، والتى يطلق عليهم آكلي لحوم بشر.

الصحة تعلن تقدمها بالكشف فورًا على آكلي لحوم البشر

وفى استجابة سريعة لمناداة موقع دوت الخليج بشأن ضرورة معالجة الأطفال الذين يعانون من رغبتهم فى أكل اللحوم النيئة، أعلنت وزارة الصحة نيتها لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهؤلاء الأطفال والعمل على تشخيصهم فورًا ومن ثم تقديم العلاج المناسب لحالتهم.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه قد تم تشكيل لجنة علمية ستكون فى استقبال والد الأطفال وهم برفقته، وذلك بمقر الأمانة بمستشفى العباسية فى أقرب فرصة، وذلك لتقديم دعم فوري لأفراد الأسرة وإعانتهم على ما هم فيه.