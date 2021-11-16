/661699/علي-معلول-يسجل-الهدف-الثالث-لبلاده-أمام-زامبيا-بتصفيات-كأس-العالم-فيديو

سجل الدولي التونسي على معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، ومنتخب بلاده، الهدف الثالث مع بلاده ليساهم ويؤكد على تأهل بلاده للدور النهائي من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء هدف علي معلول في الدقيقة الـ 43 من عمر المباراة، من خلال كرة من الجانب الأيسر توغل بها لمنطقة الجزاء، ويسدد كرة قوية أعلى حارس مرمى زامبيا.

https://twitter.com/maestrooreyadi/status/1460698982691352585?s=20

تشكيل منتخب تونس في المباراة:

وجاء تشكيل المنتخب التونسى كالتالي: فاروق بن مصطفى – منتصر الطالبي – ديلان برون – ياسين مرياح – محمد دراغر – علي معلول – فرجاني ساسي – عيسى العيدوني – سيف الدين الخاوي – نعيم السليتي – وهبي الخزري.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الأول في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بفارق ثلاث نقاط، على وصيف المجموعة منتخب غينيا الإستوائية.

ضمت القائمة 26 لاعبا، وشهدت تواجد علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ثنائي الزمالك وفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، بالإضافة إلى فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي.

مصر والجابون

سجل مدافع منتخب الجابون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للفراعنة، وتصبح نتيجة المباراة هدفين لمصر مقابل هدف للجابون.

وسجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – محمد حمدي.

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – مروان حمدي – محمد شريف.

بدلاء المنتخب الوطني: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أيمن أشرف، محمد النني، مصطفى محمد، محمود علاء، إمام عاشور، أحمد ياسين، مصطفى فتحي، محمد صلاح، محمد متولي "كناريا".