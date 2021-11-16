/661702/حسام-حسن-يكشف-عن-تصنيف-منتخب-مصر-قبل-المواجهة-الفاصلة

كشف حسام حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن تصنيف الفراعنة خلال الفترة القادمة قبل المواجهة الحاسمة بالمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حسام حسن عبر برنامج لمسة ولعبة على موقع "دوت الخليج" أن منتخب مصر سيكون في التصنيف الثاني في حالة تأهل تونس بشكل نهائي للدور القادم وستكون تلك المنتخبات بالتصنيف الأول وهم " تونس، السنغال، المغرب،الجزائر،نيجيريا.

وبالتالي سيتقابل منتخب الفراعنة مع أحد المنتخبات الخمسة الذين يقعوا في التصنيف الأول، وسيكون لقاء قوي وصعب على منتخب مصر وسيشهد إثارة كبيرة بين المنتخبين.

مصر والجابون

سجل مدافع منتخب الجابون هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الثاني للفراعنة، وتصبح نتيجة المباراة هدفين لمصر مقابل هدف للجابون.

وسجل الدولي المصري محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني الأول، ولاعب النادي الاهلي، الهدف الأول للفراعنة، أمام الجابون في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ومن خلال ركلة جزاء.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – محمد حمدي.

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – مروان حمدي – محمد شريف.

بدلاء المنتخب الوطني: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد، أيمن أشرف، محمد النني، مصطفى محمد، محمود علاء، إمام عاشور، أحمد ياسين، مصطفى فتحي، محمد صلاح، محمد متولي "كناريا".

6 لاعبين في المنتخب يثيرون قلق كيروش قبل المواجهة الفاصلة

يوجد 6 لاعبين في منتخب مصر يثيرون قلق كارلوس كيروش بسبب الأنذارات قبل المواجهة الحاسمة للتأهل لكأس العالم 2022 بقطر.

وهناك أكثر من لاعب مهددين بالإيقاف خلال لقاء العودة إذا حصل منهم على إنذار في مباراة الذهاب، واللاعبين هم " أحمد حجازي ومحمد النني و مصطفى محمد وأحمد فتوح وحمدي فتحي وطارق حامد".

وتحدث كيروش عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر والجابون، وأكد أنه في حساباته اللاعبين المهددين بالإيقاف ويحذرهم بشكل دائم.